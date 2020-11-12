Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Шотландия
Сербия - Шотландия: обзор матча 12 ноября 2020
Сербия
12.11.2020, четверг, 22:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа C, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Шотландия
90'
Л. Йович
52'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Шотландия
Пенальти не реализован!
А. Митрович
ГОЛ!
К. МакЛин
4:4
ГОЛ!
А. Катай
4:3
ГОЛ!
О. МакБарни
3:3
ГОЛ!
Н. Гудель
3:2
ГОЛ!
С. Мактоминей
2:2
ГОЛ!
Л. Йович
2:1
ГОЛ!
К. МакГрегор
1:1
ГОЛ!
Д. Тадич
1:0
116'
Замена
️️️️
С. О'Доннелл
Замена
У. Спайич
️️️️
С. Митрович
108'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Младенович
90'
87'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Р. Кристи
83'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Д. МакГинн
82'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Дайкс
Замена
Л. Йович
️️️️
Н. Максимович
70'
Замена
А. Катай
️️️️
С. Милинкович-Савич
70'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Ф. Костич
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кристи
Пас отдал
К. МакГрегор
Желтая карточка
Н. Гудель
49'
44'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Желтая карточка
Н. Миленкович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Александар Коларов
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
2-4-2-2
1
Райкович
13
Митрович
4
Миленкович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
22
Лукич
10
Тадич
11
Костич
22
Лазович
9
Митрович
4-4-1-1
1
Маршалл
2
О'Доннелл
6
Тирни
15
Галлахер
3
Робертсон
7
МакГинн
20
Джек
8
МакГрегор
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
20
Милинкович-Савич
23
Катай
23
Катай
20
Милинкович-Савич
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
13
Митрович
24
Спайич
24
Спайич
13
Митрович
5
Максимович
8
Йович
8
Йович
5
Максимович
11
Кристи
13
Патерсон
13
Патерсон
11
Кристи
7
МакГинн
23
МакЛин
23
МакЛин
7
МакГинн
9
Дайкс
9
МакБарни
9
МакБарни
9
Дайкс
Остались в запасе
Сербия
Шотландия
23
Эмил Роков
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмил Роков
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Сербия - Шотландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сербия
Шотландия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+