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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Шальке-04
Спарта - Шальке-04: обзор матча 05 ноября 2015
Спарта
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
6'
Д. Лафата
20'
Й. Гайс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Шальке-04
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Д. Лафата
90'
Замена
Т. Конате
️️️️
К. Фатай
88'
87'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Д. Лафата
82'
82'
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Сане
78'
Желтая карточка
Й. Гайс
77'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Б. Докал
71'
66'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Желтая карточка
М. Матейовски
66'
Желтая карточка
П. Ирачек
53'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Гайс
ГОЛ! 1:0!
Д. Лафата
Пас отдал
Л. Маречек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Спарта
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-1-4-2
35
Бичик
11
Хибс
14
Брабец
26
Намойнесу
23
Маречек
7
Крейчи
9
Докал
8
Ирачек
8
Матейовски
7
Фатай
21
Лафата
3-1-3-1-2
1
Ферманн
80
Кайсара
3
Аого
23
Айхан
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
30
Гайс
27
Горецка
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
7
Фатай
18
Конате
18
Конате
7
Фатай
21
Лафата
39
Юлиш
39
Юлиш
21
Лафата
27
Горецка
23
Колашинац
23
Колашинац
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
7
Майер
10
Сане
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Спарта
Шальке-04
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Спарта - Шальке-04
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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