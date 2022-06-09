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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Венесуэла
Саудовская Аравия - Венесуэла: обзор матча 09 июня 2022
Саудовская Аравия
09.06.2022, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Венесуэла
37'
Н. Феррарези
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Венесуэла
84'
Замена
Р. Росалес
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Х. Бахебри
️️️️
М. Канно
79'
78'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Й. Сотельдо
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
72'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Аль-Давсари
72'
71'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
Х. Саломон Рондон
71'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Т. Ринкон
Замена
А. Утаиф
️️️️
Н. Аль-Давсари
57'
53'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
46'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Й. Кумана
46'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
Э. Белло
37'
ГОЛ! 0:1!
Н. Феррарези
Желтая карточка
А. Аль-Хассан
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
23
Али Аль-Хассан
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
0
Абдулазиз Аль-Биши
ЦП
0
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
6
Нассер Аль-Давсари
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
27
Йохан Кумана
ЛЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Саудовская Аравия
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ЦЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
19
Хаттан Бахебри
ЦП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
14
Абдуллах Утаиф
ЦФ
Венесуэла
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
0
Пабло Бонилья
ПЗ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Erickson Gallardo
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
2-1-2-1-3
21
аль-Уваис
13
аш-Шахрани
4
Аль-Амри
23
Аль-Хассан
23
Канно
0
Аль-Биши
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
6
Аль-Давсари
0
Аль-Сахафи
4-3-1-1
22
Гратероль
3
Осорио
14
Чансельор
2
Феррарези
27
Кумана
19
Мурильо
8
Ринкон
10
Сотельдо
15
Белло
23
Рондон
10
Аль-Давсари
18
Гариб
18
Гариб
10
Аль-Давсари
23
Канно
19
Бахебри
19
Бахебри
23
Канно
9
Аль-Бурайкан
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
9
Аль-Бурайкан
6
Аль-Давсари
14
Утаиф
14
Утаиф
6
Аль-Давсари
15
Белло
15
Наварро
15
Наварро
15
Белло
19
Мурильо
16
Росалес
16
Росалес
19
Мурильо
27
Кумана
13
Мартинес
13
Мартинес
27
Кумана
8
Ринкон
8
Кассерес
8
Кассерес
8
Ринкон
10
Сотельдо
18
Пеньяранда
18
Пеньяранда
10
Сотельдо
23
Рондон
9
Аристегита
9
Аристегита
23
Рондон
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Венесуэла
16
Сами Аль-Наджеи
АП
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ЦЗ
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
0
Пабло Бонилья
ПЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
7
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
16
Сами Аль-Наджеи
АП
0
Фаваз Аль-Карни
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ЦЗ
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
0
Пабло Бонилья
ПЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
7
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Саудовская Аравия - Венесуэла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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