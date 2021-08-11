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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Саранск
Волга - Саранск: обзор матча 11 августа 2021
Волга
11.08.2021, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Саранск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Саранск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
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5 : 1
05.11.2026
Чертаново
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1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
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Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
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4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
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