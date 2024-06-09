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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор: обзор матча 09 июня 2024
Сент-Винсент и Гренадины
09.06.2024, воскресенье, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа F, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сальвадор
43'
O. Anderson
10'
J. Henriquez
60'
R. Tejada
83'
N. Bonilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор
90'
+5'
83'
ГОЛ! 1:3!
N. Bonilla
Пас отдал
N. Blanco
Желтая карточка
K. Joseph
(фол)
79'
79'
Замена
️️️️
N. Bonilla
79'
Замена
️️️️
J. Rivas
Замена
️️️️
J. Adams
78'
Замена
️️️️
A. Jackson
78'
72'
Замена
️️️️
K. Santamaría
Замена
️️️️
S. Pierre
61'
Замена
️️️️
G. Browne
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
R. Tejada
Пас отдал
F. Castillo-Orellana
59'
Замена
️️️️
Д. Керен
Замена
️️️️
K. Joseph
53'
46'
Замена
️️️️
П. Паньед
45'
+5'
ГОЛ! 1:1!
O. Anderson
Пас отдал
N. Burgin
43'
30'
Желтая карточка
A. Clímaco
(фол)
10'
ГОЛ! 0:1!
J. Henriquez
Пас отдал
R. Tejada
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Винсент и Гренадины
1
Lemus Christopher
ВР
4
Joseph Douglas
ЦЗ
14
Kirtney Franklyn
ЦЗ
2
Najima Burgin
ЦЗ
15
Kevin Francis
ЦЗ
19
Tristan Marshall
ЦЗ
21
Saviola Blake
ЦП
12
Sherwyn Alexander
ЦП
16
Diel Spring
(К)
ЦП
9
Cornelius Stewart
ЦФ
10
Oalex Anderson
ЦФ
Главный тренер
Эзра Хендриксон
Сальвадор
1
Mario González
ВР
2
Julio Sibrián
ЦЗ
5
Rudy Clavel
ЦЗ
19
Nelson Blanco
ЦЗ
4
Adán Clímaco
ЦП
23
Melvin Cartagena
ЦП
14
Christian Martínez
ЦП
21
B. Tamacas
(К)
ЦФ
17
J. Henriquez
ЦФ
16
Francis Castillo-Orellana
ЦФ
19
Rafael Tejada
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Сент-Винсент и Гренадины
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
3
Jequan Adams
ЦЗ
5
Renson Sayers
ЦЗ
7
Gavin Browne
ЦЗ
8
Kennijah Joseph
ЦП
20
Aaron Jackson
ЦП
6
Addeen Charles
ЦП
3
Garret Leigertwood
ЦП
19
Gidson Francis
ЦП
17
K. Mingot
ЦФ
9
Steven Pierre
ЦФ
Сальвадор
18
Kevin Carabantes
ВР
3
Roberto Carlos Dominguez
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
4
Jorge Cruz
ЦЗ
7
Дарвин Керен
ЦП
10
Kevin Santamaría
ЦП
20
Пабло Паньед
АП
11
Joaquín Rivas
ЦФ
9
Nelson Bonilla
ЦФ
18
Tomás Romero
ЦФ
13
A. Larin
ЦФ
6
N. Orellana
ЦФ
3-2-3-2
1
2
15
19
14
4
21
12
16
10
9
3-3-4
1
2
5
19
4
23
14
19
16
17
21
3
3
7
7
8
8
20
20
9
9
7
Керен
7
Керен
10
10
20
Паньед
20
Паньед
11
11
9
9
Остались в запасе
Сент-Винсент и Гренадины
Сальвадор
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
5
Renson Sayers
ЦЗ
6
Addeen Charles
ЦП
3
Garret Leigertwood
ЦП
19
Gidson Francis
ЦП
17
K. Mingot
ЦФ
Главный тренер
Эзра Хендриксон
18
Kevin Carabantes
ВР
3
Roberto Carlos Dominguez
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
4
Jorge Cruz
ЦЗ
18
Tomás Romero
ЦФ
13
A. Larin
ЦФ
6
N. Orellana
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Остались в запасе
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
5
Renson Sayers
ЦЗ
6
Addeen Charles
ЦП
3
Garret Leigertwood
ЦП
19
Gidson Francis
ЦП
17
K. Mingot
ЦФ
Остались в запасе
18
Kevin Carabantes
ВР
3
Roberto Carlos Dominguez
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
4
Jorge Cruz
ЦЗ
18
Tomás Romero
ЦФ
13
A. Larin
ЦФ
6
N. Orellana
ЦФ
Главный тренер
Эзра Хендриксон
Главный тренер
Альберт Рока
Статистика матча Сент-Винсент и Гренадины - Сальвадор
1
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
12
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
324
459
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
Информация о матче
Стадион:
Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo
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