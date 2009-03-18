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Расписание матчей
Сент-Этьен - Вердер
Сент-Этьен - Вердер: обзор матча 18 марта 2009
Сент-Этьен
18.03.2009, среда, 22:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Вердер
64'
М. Баял Салл
90+2'
С. Гракс
6'
С. Предль
28'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Этьен - Вердер
ГОЛ! 2:2!
С. Гракс
Пас отдал
Д. Пайет
+2
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
Желтая карточка
К. Писарро
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Мацуи
Замена
️️️️
Диего
Замена
️️️️
С. Монсоро
Замена
А. Циолис
️️️️
П. Нимайер
ГОЛ! 1:2!
М. Баял Салл
Пас отдал
Э. Тавларидис
Замена
С. Гракс
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
С. Бениш
ГОЛ! 0:2!
К. Писарро
Пас отдал
Диего
ГОЛ! 0:1!
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ПЗ
23
Давид Соже
ЛП
87
Кевин Миральяс
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Вердер
1
Тим Визе
ВР
4
Себастьян Предль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Себастьян Бениш
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ЛП
18
Петер Нимайер
ЦП
10
Диего
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
19
Бубакар Мансали
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Илан
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-4-1
40
Жано
27
Варро
29
Беналуан
26
Баял Салл
20
Тавларидис
23
Соже
87
Миральяс
17
Откер
28
Мацуи
18
Гомис
4-3-1-2
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
4
Предль
18
Нимайер
10
Диего
0
Фрингс
10
Озил
14
Писарро
9
Розенберг
28
Мацуи
10
Пайет
10
Пайет
28
Мацуи
6
Монсоро
6
Монсоро
87
Миральяс
5
Гракс
5
Гракс
87
Миральяс
18
Нимайер
6
Циолис
6
Циолис
18
Нимайер
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
Остались в запасе
Сент-Этьен
Вердер
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
11
Юрица Враньеш
ЦП
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
25
Илан
ЦФ
Остались в запасе
11
Юрица Враньеш
ЦП
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Сент-Этьен - Вердер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Помощники судьи:
Кристиан Нике
Аурел Оницэ (оба - Румыния)
Делегат:
Люсьен Кайсер (Люксембург)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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