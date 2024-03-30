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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Сент-Этьен
Валансьен - Сент-Этьен: обзор матча 30 марта 2024
Валансьен
30.03.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 30 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
23'
И. Сиссоко
30'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Сент-Этьен
90'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
И. Кардона
79'
Замена
M. Bentayg
️️️️
Л. Петро
79'
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
М. Наде
68'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Муэффек
68'
Замена
М. Кафаро
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
I. Hamache
️️️️
Y. El Amri
62'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Дукуре
62'
Замена
J. Masson
️️️️
S. Basse
62'
56'
Желтая карточка
И. Масон
Замена
Ф. Жуниор
️️️️
М. Ойевуси
40'
30'
ГОЛ! 0:2!
И. Кардона
Пас отдал
Д. Шамбос
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
И. Масон
10'
Желтая карточка
И. Кардона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
23
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
3-1-1-5
16
4
5
8
6
Бансе
9
14
27
Ойевуси
22
Дукуре
22
99
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
97
Масон
23
Бриансон
50
Наде
17
Муэффек
5
Тардье
27
Петро
7
Шамбос
11
Мбюкю
9
Сиссоко
7
Кардона
8
23
23
8
22
Дукуре
93
Кноккарт
93
Кноккарт
22
Дукуре
27
Ойевуси
50
Жуниор
50
Жуниор
27
Ойевуси
22
11
11
22
27
Петро
3
3
27
Петро
50
Наде
21
Батубинсика
21
Батубинсика
50
Наде
17
Муэффек
6
Монконду
6
Монконду
17
Муэффек
7
Кардона
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Кардона
11
Мбюкю
20
Кафаро
20
Кафаро
11
Мбюкю
Остались в запасе
Валансьен
Сент-Этьен
1
Lassana Diabate
ВР
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Валансьен - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
4
6
Количество передач
395
462
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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