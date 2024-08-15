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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сабах - Сент-Патрикс
Сабах - Сент-Патрикс: обзор матча 15 августа 2024
Сабах
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Сент-Патрикс
48'
Z. Elbouzedi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сабах - Сент-Патрикс
90'
Замена
J. McClelland
️️️️
Z. Elbouzedi
90'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Р. Палмер
Замена
S. Seyidov
️️️️
Д. Секидика
79'
78'
Замена
К. Ливи
️️️️
Д. Малрейни
74'
Замена
А. Болджер
️️️️
C. Forrester
74'
Замена
А. Кина
️️️️
M. Melia
Замена
K. Aliyev
️️️️
П. Шафранко
58'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
К. Паррис
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Z. Elbouzedi
Пас отдал
Д. Малрейни
Красная карточка
С. Шакла
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
7
Боян Летич
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Джой-Лэнс Микелс
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
70
Джесс Секидика
ПВ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Joe Redmond
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
8
Christopher Forrester
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
6
Jamie Lennon
ЦП
21
Axel Sjoberg
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
10
Mason Melia
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Сабах
55
Nicat Mehbalyev
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
9
Khayal Aliyev
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Сент-Патрикс
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
3-3-2-2
1
Иманов
7
Летич
4
Шакла
2
Сейдиев
6
Хайбулаев
4
Джамалов
20
Микелс
11
Паррис
70
Секидика
16
Шафранко
17
2-3-5
94
Ананг
4
44
8
17
Палмер
6
21
7
10
11
Малрейни
3
70
Секидика
77
77
70
Секидика
16
Шафранко
9
9
16
Шафранко
11
Паррис
10
Алескеров
10
Алескеров
11
Паррис
17
Палмер
30
30
17
Палмер
11
Малрейни
10
Ливи
10
Ливи
11
Малрейни
7
11
11
7
8
8
Болджер
8
Болджер
8
10
9
Кина
9
Кина
10
Остались в запасе
Сабах
Сент-Патрикс
55
Nicat Mehbalyev
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
7
Анатолий Нуриев
АП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Остались в запасе
55
Nicat Mehbalyev
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
7
Анатолий Нуриев
АП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Остались в запасе
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Conor Keeley
ЦЗ
19
Alex Nolan
ЦП
24
Luke Turner
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Главный тренер
Джон Дэли
Статистика матча Сабах - Сент-Патрикс
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
2 : 0
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Bank Respublika Arena., Absheron
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