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Лига конференций 2026/2027
Сент-Патрикс - Сабах
Сент-Патрикс - Сабах: обзор матча 08 августа 2024
Сент-Патрикс
08.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сабах
35'
Р. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Патрикс - Сабах
Замена
J. McClelland
️️️️
Р. Палмер
88'
Замена
А. Болджер
️️️️
J. Lennon
88'
82'
Замена
N. Kupusović
️️️️
П. Шафранко
82'
Замена
K. Aliyev
️️️️
Д. Секидика
Замена
B. Kavanagh
️️️️
Z. Elbouzedi
79'
Желтая карточка
Р. Палмер
78'
72'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Д. Микелс
Замена
К. Ливи
️️️️
Д. Малрейни
71'
53'
Вторая желтая
И. Лепиньица
Замена
M. Melia
️️️️
А. Кина
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Палмер
Пас отдал
Д. Малрейни
35'
28'
Желтая карточка
И. Лепиньица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
4
Joe Redmond
ЦЗ
6
Jamie Lennon
ЦП
8
Christopher Forrester
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
21
Axel Sjoberg
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
7
Боян Летич
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Джой-Лэнс Микелс
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
70
Джесс Секидика
ПВ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Сент-Патрикс
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
8
Аарон Болджер
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
10
Mason Melia
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Сабах
94
Ravan Mirzammadov
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
9
Khayal Aliyev
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
2-3-5
94
Ананг
44
4
6
8
17
Палмер
7
3
11
Малрейни
9
Кина
21
3-3-2-2
1
Иманов
4
Шакла
2
Сейдиев
7
Летич
13
Лепиньица
4
Джамалов
20
Микелс
70
Секидика
11
Паррис
16
Шафранко
17
11
Малрейни
10
Ливи
10
Ливи
11
Малрейни
17
Палмер
11
11
17
Палмер
7
10
10
7
6
8
Болджер
8
Болджер
6
9
Кина
10
10
9
Кина
70
Секидика
9
9
70
Секидика
20
Микелс
10
Алескеров
10
Алескеров
20
Микелс
16
Шафранко
99
99
16
Шафранко
Остались в запасе
Сент-Патрикс
Сабах
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
94
Ravan Mirzammadov
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Остались в запасе
22
Conor Keeley
ЦЗ
23
Райан МакЛафлин
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
24
Luke Turner
ЦП
19
Alex Nolan
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Остались в запасе
94
Ravan Mirzammadov
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Джон Дэли
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Статистика матча Сент-Патрикс - Сабах
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
2 : 0
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Информация о матче
Главный судья:
Vilhjalmur Alvar Thorarinsson, Iceland
Стадион:
Richmond Park, Dublin
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