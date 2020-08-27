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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Ружомберок
Серветт - Ружомберок: обзор матча 27 августа 2020
Серветт
27.08.2020, четверг, 21:15
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Ружомберок
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серветт - Ружомберок
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
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Серветт
Ружомберок
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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