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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Ротор
Волгарь - Ротор: обзор матча 13 ноября 2021
Волгарь
13.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
39'
А. Павлишин
90'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Ротор
Замена
А. Карпов
️️️️
А. Симонян
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Козлов
90'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Лесников
81'
77'
Желтая карточка
А. Байрыев
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Юсупов
71'
69'
Желтая карточка
А. Дудиев
64'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Школик
ГОЛ! 1:0!
А. Павлишин
39'
26'
Замена
И. Голосов
️️️️
Ф. Первушин
9'
Замена
К. Муллин
️️️️
Н. Кипиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
2
Maksim Tyulin
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ямпольский
6
Печенкин
4
Ращеня
3
Ведерников
69
Козлов
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
43
Гилязетдинов
10
Юсупов
17
Лесников
4-1-1-3-1
24
Терновский
8
Дудиев
3
Мартынов
14
Первушин
28
Байрыев
6
Макаров
20
Школик
88
Ташаев
7
Чуканов
7
Кипиани
99
Щеткин
17
Лесников
24
Погосов
24
Погосов
17
Лесников
10
Симонян
77
Карпов
77
Карпов
10
Симонян
10
Юсупов
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Юсупов
14
Первушин
61
Голосов
61
Голосов
14
Первушин
20
Школик
77
Минаев
77
Минаев
20
Школик
7
Кипиани
9
Муллин
9
Муллин
7
Кипиани
Остались в запасе
Волгарь
Ротор
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
2
Maksim Tyulin
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
2
Maksim Tyulin
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Волгарь - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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