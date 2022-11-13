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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сахалинец - Родина-2
Сахалинец - Родина-2: обзор матча 13 ноября 2022
Сахалинец
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур
0 : 3
Завершен
Родина-2
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Сахалинец - Родина-2
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0
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Матчи команд
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Родина-2
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Алания
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15.11.2026
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3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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