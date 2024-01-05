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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шалан - Родез
Шалан - Родез: обзор матча 05 января 2024
Шалан
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Родез
3'
K. Corredor
13'
K. Corredor
55'
А. Унтонджи
63'
K. Corredor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шалан - Родез
Замена
A. Heraud
️️️️
H. Josue
77'
Замена
J. Charpentier
️️️️
J. Camara Etchri
77'
Замена
L. Mariko
️️️️
S. Choubani
76'
76'
Замена
В. Юнусса
️️️️
G. Haag
76'
Замена
A. Valerio
️️️️
L. Rajot
65'
Желтая карточка
А. Нгуямса
Замена
T. Godame
️️️️
L. Niaore
65'
Замена
T. Ferand
️️️️
A. Dupa
65'
63'
ГОЛ! 0:4!
K. Corredor
Пас отдал
C. Depres
62'
Замена
C. Depres
️️️️
А. Унтонджи
61'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
55'
ГОЛ! 0:3!
А. Унтонджи
Пас отдал
G. Haag
53'
Замена
J. Chougrani
️️️️
Л. Буаде
28'
Желтая карточка
А. Абдалла
13'
ГОЛ! 0:2!
K. Corredor
Пас отдал
А. Унтонджи
3'
ГОЛ! 0:1!
K. Corredor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шалан
1
Etienne Metro
ВР
5
Jean-Paul Montalbetti
ЦЗ
6
Hafid Farssane
ЦЗ
3
Alex Merceron
ЦЗ
4
Mory Kone
(К)
ЦП
2
Hugo Connan
ЦП
7
Josué Camara Etchri
ЦП
8
Hermann Josue
ЦП
11
Landry Niaore
ЦП
9
Alban Dupa
ЦФ
10
Sofiane Choubani
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Шалан
16
Anthony Robin
ВР
15
Bastien Giraudet
ЦЗ
20
Jonathan Ringayen
ЦЗ
12
Jonas Charpentier
ЦЗ
13
Léo-Victor Mariko
ЦП
18
Alex Heraud
ЦП
19
Aymeric Lecomte
ЦФ
34
Tieri Godame
ЦФ
14
Timothee Ferand
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
3-5-2
1
5
6
3
2
7
8
11
4
10
9
2-3-1-4
1
Сибуа
6
Нгуямса
6
18
Буаде
5
81
8
Таиби
97
Абдалла
6
Ро-Яо
12
17
Унтонджи
7
12
12
7
10
13
13
10
8
18
18
8
11
34
34
11
9
14
14
9
18
Буаде
21
21
18
Буаде
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
81
23
Юнусса
23
Юнусса
81
17
Унтонджи
25
25
17
Унтонджи
5
18
18
5
Остались в запасе
Шалан
Родез
16
Anthony Robin
ВР
15
Bastien Giraudet
ЦЗ
20
Jonathan Ringayen
ЦЗ
19
Aymeric Lecomte
ЦФ
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Anthony Robin
ВР
15
Bastien Giraudet
ЦЗ
20
Jonathan Ringayen
ЦЗ
19
Aymeric Lecomte
ЦФ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Шалан - Родез
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
6
Офсайды
5
5
Количество передач
337
516
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Шалан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шалан
0 : 4
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ангулем
3 : 1
04.01.2020
Шалан
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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