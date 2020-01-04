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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ангулем - Шалан
Ангулем - Шалан: обзор матча 04 января 2020
Ангулем
04.01.2020, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Шалан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ангулем - Шалан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ангулем
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ангулем
1 : 5
18.01.2020
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ангулем
3 : 1
04.01.2020
Шалан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ангулем
1 : 2
06.01.2018
Лез Эрбье
Шалан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шалан
0 : 4
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ангулем
3 : 1
04.01.2020
Шалан
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