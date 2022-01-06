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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сарагоса - Севилья
Сарагоса - Севилья: обзор матча 06 января 2022
Сарагоса
06.01.2022, четверг, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Севилья
31'
Ж. Кунде
69'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Севилья
Замена
С. Янис
️️️️
Х. Нарваэс
80'
Замена
M. Puche
️️️️
Б. Сайнс
76'
Замена
F. Serrano
️️️️
Р. Петрович
76'
Желтая карточка
Р. Петрович
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мир
Пас отдал
Л. Окампос
66'
Замена
О. Торрес
️️️️
Н. Гудель
65'
Замена
М. Акунья
️️️️
Л. Аугустинссон
Замена
А. Хименес
️️️️
J. Amador
61'
Замена
С. Бермехо
️️️️
A. González
61'
60'
Желтая карточка
Н. Гудель
60'
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Родригес
Желтая карточка
Х. Нарваэс
54'
52'
Желтая карточка
Д. Карлос
46'
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ромеро
31'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кунде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
34
Ángel López
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Adrián González
ЦП
1
Álvaro Ratón
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
21
Alberto Zapater
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
3
Радосав Петрович
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
3
Luis Luengo
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
7
Сесар Янис
ЦФ
16
Иньиго Эгуарас
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-1-5
34
15
5
22
Лопес
8
17
Сайнс
29
Чаваррия
3
Петрович
12
Нарваэс
21
1
4-2-2-2
13
Дмитрович
29
Монтиэль
23
Кунде
4
Рекик
6
Аугустинссон
8
Гудель
11
Ракитич
14
Родригес
7
Окампос
10
Гомес
9
Ромеро
8
17
Бермехо
17
Бермехо
8
12
Нарваэс
7
Янис
7
Янис
12
Нарваэс
3
Петрович
16
16
3
Петрович
17
Сайнс
11
11
17
Сайнс
15
20
Хименес
20
Хименес
15
6
Аугустинссон
21
Акунья
21
Акунья
6
Аугустинссон
8
Гудель
8
Торрес
8
Торрес
8
Гудель
14
Родригес
19
Хордан
19
Хордан
14
Родригес
9
Ромеро
17
Мир
17
Мир
9
Ромеро
Остались в запасе
Сарагоса
Севилья
1
Cristian Álvarez
ВР
3
Luis Luengo
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Иньиго Эгуарас
ЦФ
13
Альфонсо Пастор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
3
Luis Luengo
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Иньиго Эгуарас
ЦФ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Сарагоса - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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