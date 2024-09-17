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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Штутгарт
Реал - Штутгарт: обзор матча 17 сентября 2024
Реал
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
46'
К. Мбаппе
83'
А. Рюдигер
90+5'
Эндрик
68'
Д. Ундав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Штутгарт
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Эндрик
Пас отдал
Д. Карвахаль
90'
+5
89'
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Руо
ГОЛ! 2:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
Л. Модрич
83'
Желтая карточка
Э. Милитао
81'
Замена
Эндрик
️️️️
Д. Беллингем
80'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
79'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
76'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Родриго
76'
75'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Э. Мийо
75'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Ундав
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Левелинг
64'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Й. Вагноман
63'
Замена
А. Чейз
️️️️
К. Фюрих
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Родриго
46'
Замена
Э. Милитао
️️️️
Л. Васкес
46'
Травма
Д. Карвахаль
43'
30'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Л. Васкес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
17
Васкес
3
Милитао
3
Милитао
17
Васкес
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
5
Беллингем
9
Эндрик
9
Эндрик
5
Беллингем
10
Фюрих
91
Чейз
91
Чейз
10
Фюрих
24
Руо
23
Загаду
23
Загаду
24
Руо
4
Вагноман
32
Ридер
32
Ридер
4
Вагноман
20
Мийо
9
Демирович
9
Демирович
20
Мийо
26
Ундав
19
Туре
19
Туре
26
Ундав
Остались в запасе
Реал
Штутгарт
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Реал - Штутгарт
4
1
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
9
Офсайды
1
4
Количество передач
432
518
Сейвы
6
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
16
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.49
1.82
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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