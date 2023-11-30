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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Бетис
Спарта - Бетис: обзор матча 30 ноября 2023
Спарта
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
54'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Г. Родригес
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Кайринен
89'
88'
Желтая карточка
Х. Миранда
84'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
84'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Л. Садилек
️️️️
В. Бирманчевич
82'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Я. Кухта
82'
76'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Диао
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
74'
70'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
70'
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Абде
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Я. Кухта
54'
46'
Замена
Иско
️️️️
Н. Фекир
Желтая карточка
В. Бирманчевич
38'
22'
Желтая карточка
А. Руйбаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
(К)
ОП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спарта
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
30
Зелены
23
Пресиадо
37
Крейчи
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
7
Кухта
2-1-2-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Эз Абде
7
Иглесиас
11
Диао
6
Кайринен
8
Павелка
8
Павелка
6
Кайринен
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
7
Бирманчевич
18
Садилек
18
Садилек
7
Бирманчевич
7
Кухта
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Кухта
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
10
Фекир
22
Иско
22
Иско
10
Фекир
11
Диао
11
Энрике
11
Энрике
11
Диао
10
Эз Абде
22
Перес
22
Перес
10
Эз Абде
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
18
Гуардадо
Остались в запасе
Спарта
Бетис
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Спарта - Бетис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Дженерали Арена
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