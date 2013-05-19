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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Рединг
Вест Хэм - Рединг: обзор матча 19 мая 2013
Вест Хэм
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
4 : 2
Завершен
Рединг
23'
К. Нолан
24'
Р. Важ Те
79'
К. Нолан
87'
К. Нолан
53'
Г. МакКлири
55'
А. Ле Фондре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Рединг
ГОЛ! 4:2!
К. Нолан
Пас отдал
М. Майга
87'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. О'Брайен
86'
Желтая карточка
Д. Коллисон
85'
Желтая карточка
К. Нолан
83'
Замена
М. Майга
️️️️
Р. Важ Те
81'
ГОЛ! 3:2!
К. Нолан
Пас отдал
М. Нобл
79'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Д. Коул
74'
64'
Желтая карточка
Д. МакАнуфф
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
Н. Блекмэн
53'
ГОЛ! 2:1!
Г. МакКлири
Пас отдал
Д. МакАнуфф
46'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
П. Погребняк
46'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 2:0!
Р. Важ Те
Пас отдал
Э. Кэрролл
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-3-2-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
55
Демель
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
12
Коул
12
Важ Те
9
Кэрролл
4-3-3
29
МакКарти
12
Келли
31
Горкшс
23
Моррисон
2
Гантер
23
Гатри
68
Карачан
11
МакАнуфф
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
88
Погребняк
17
О'Брайен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
17
О'Брайен
12
Коул
10
Коллисон
10
Коллисон
12
Коул
12
Важ Те
20
Майга
20
Майга
12
Важ Те
88
Погребняк
9
Блекмэн
9
Блекмэн
88
Погребняк
4
Робсон-Кану
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Вест Хэм
Рединг
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Вест Хэм - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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