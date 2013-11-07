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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Зальцбург
Стандард - Зальцбург: обзор матча 07 ноября 2013
Стандард
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
55'
П. М'Поку
42'
Д. Швенто
45+1'
К. Кампль
58'
Алан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зальцбург
90'
+4
Желтая карточка
К. Кампль
Желтая карточка
М. Батшуайи
90'
+4
Желтая карточка
В. Ванкер
90'
+2
88'
Замена
Ф. Шимер
️️️️
Алан
Желтая карточка
Д. Опаре
87'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
Ф. Бюло
80'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Й. Бюйенс
75'
67'
Желтая карточка
А. Рамальо
65'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Швенто
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
П. М'Поку
65'
63'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
59'
Замена
М. Майлингер
️️️️
В. Бериша
58'
ГОЛ! 1:3!
Алан
Пас отдал
В. Бериша
ГОЛ! 1:2!
П. М'Поку
Пас отдал
Р. Стам
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Кампль
Пас отдал
Д. Швенто
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Швенто
Пас отдал
Алан
Желтая карточка
И. Эзекиель
20'
8'
Желтая карточка
К. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Алан
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
15
Франц Шимер
ОП
7
Марко Майлингер
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-3-3
16
Тюрам-Ульен
8
Стам
26
Бен-Хаим
23
Киман
40
Опаре
21
Ванкер
18
Бюло
71
Бюйенс
40
М'Поку
70
Эзекиель
44
Батшуайи
4-5-1
25
Гулачи
27
Швеглер
5
Рамальо
13
Хинтереггер
17
Ульмер
44
Кампль
23
Бериша
31
Илсанкер
81
Швенто
24
Ляйтгеб
11
Алан
71
Бюйенс
75
Сиссе
75
Сиссе
71
Бюйенс
40
М'Поку
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
40
М'Поку
18
Бюло
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
18
Бюло
81
Швенто
39
Тигль
39
Тигль
81
Швенто
23
Бериша
7
Майлингер
7
Майлингер
23
Бериша
11
Алан
15
Шимер
15
Шимер
11
Алан
Остались в запасе
Стандард
Зальцбург
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Йорди Рейна
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Йорди Рейна
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Стандард - Зальцбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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