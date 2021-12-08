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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Севилья
Зальцбург - Севилья: обзор матча 08 декабря 2021
Зальцбург
08.12.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
50'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Севилья
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
84'
81'
Желтая карточка
Л. Окампос
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Сучич
75'
Желтая карточка
А. Ульмер
69'
68'
Замена
О. Родригес
️️️️
А. Гомес
68'
Замена
К. Рекик
️️️️
Г. Монтиэль
68'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
66'
64'
Вторая желтая
Х. Хордан
56'
Желтая карточка
Х. Хордан
53'
Замена
Р. Мир
️️️️
Л. Аугустинссон
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
Пас отдал
К. Адейеми
50'
Желтая карточка
Ж. Онгуене
37'
18'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
68
Онгуене
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
4-1-2-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
34
Карлос
23
Кунде
6
Аугустинссон
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
24
Сучич
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Сучич
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
29
Монтиэль
4
Рекик
4
Рекик
29
Монтиэль
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
10
Гомес
14
Родригес
14
Родригес
10
Гомес
6
Аугустинссон
17
Мир
17
Мир
6
Аугустинссон
Остались в запасе
Зальцбург
Севилья
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
27
Томас Делэни
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
27
Томас Делэни
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Зальцбург - Севилья
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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