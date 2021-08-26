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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Рапид
Заря - Рапид: обзор матча 26 августа 2021
Заря
26.08.2021, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Рапид
40'
А. Гладкий
87'
Ш. Захеди (П)
10'
М. Груль
15'
Л. Граймль
68'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Заря - Рапид
Желтая карточка
В. Кабаев
90'
+4
Пенальти не реализован!
Ш. Захеди
89'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ш. Захеди
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
Желтая карточка
Д. Фаворов
83'
Замена
Кристиан
️️️️
А. Гладкий
82'
Замена
Д. Фаворов
️️️️
Леовигилдо
82'
75'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Э. Кара
68'
ГОЛ! 1:3!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Кара
67'
Замена
К. Виммер
️️️️
М. Хофманн
67'
Замена
Л. Шустер
️️️️
С. Граховац
66'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Любичич
Замена
В. Кабаев
️️️️
С. Булеца
64'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Саядманеш
63'
54'
Желтая карточка
С. Граховац
Замена
Д. Мацапура
️️️️
Н. Шевченко
48'
Желтая карточка
В. Вернидуб
46'
Желтая карточка
В. Кочергин
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Гладкий
Пас отдал
С. Булеца
40'
30'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
Желтая карточка
А. Саядманеш
16'
15'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граймль
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Груль
Пас отдал
С. Граховац
1'
Желтая карточка
Т. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
2-1-3-1-3
30
Шевченко
15
Вернидуб
6
Леовигилдо
40
Квек
29
Назарина
10
Булеца
10
Кочергин
10
Хомченовский
17
Саядманеш
20
Гладкий
28
Громов
4-3-3
25
Гартлер
31
Ульманн
12
Граймль
28
Хофманн
30
Стойкович
10
Любичич
15
Граховац
11
Фонтас
9
Кара
18
Груль
36
Аразе
10
Булеца
22
Кабаев
22
Кабаев
10
Булеца
30
Шевченко
1
Мацапура
1
Мацапура
30
Шевченко
6
Леовигилдо
45
Фаворов
45
Фаворов
6
Леовигилдо
20
Гладкий
68
Кристиан
68
Кристиан
20
Гладкий
17
Саядманеш
7
Захеди
7
Захеди
17
Саядманеш
9
Кара
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
9
Кара
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
10
Любичич
21
Петрович
21
Петрович
10
Любичич
15
Граховац
5
Шустер
5
Шустер
15
Граховац
28
Хофманн
6
Виммер
6
Виммер
28
Хофманн
Остались в запасе
Заря
Рапид
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Заря - Рапид
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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