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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Заря
Рапид - Заря: обзор матча 19 августа 2021
Рапид
19.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Заря
29'
Т. Фонтас
78'
Э. Кара
86'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рапид - Заря
ГОЛ! 3:0!
М. Груль
86'
85'
Замена
Л. Квек
️️️️
М. Имереков
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Любичич
80'
Замена
Л. Шустер
️️️️
С. Граховац
79'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Аразе
79'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
78'
76'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
В. Кабаев
75'
Желтая карточка
Д. Фаворов
Замена
Т. Шик
️️️️
Ф. Стойкович
71'
64'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Громов
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
60'
Желтая карточка
М. Хофманн
54'
Желтая карточка
Л. Граймль
53'
39'
Желтая карточка
В. Вернидуб
37'
Желтая карточка
В. Кабаев
ГОЛ! 1:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
С. Граховац
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
4-3-3
30
Штребингер
30
Стойкович
28
Хофманн
31
Ульманн
12
Граймль
10
Любичич
15
Граховац
11
Фонтас
9
Кара
18
Груль
36
Аразе
4-3-1-2
30
Шевченко
15
Вернидуб
32
Имереков
6
Леовигилдо
45
Фаворов
29
Назарина
10
Кочергин
10
Булеца
22
Кабаев
28
Громов
17
Саядманеш
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
30
Стойкович
13
Шик
13
Шик
30
Стойкович
10
Любичич
21
Петрович
21
Петрович
10
Любичич
15
Граховац
5
Шустер
5
Шустер
15
Граховац
36
Аразе
49
Китагава
49
Китагава
36
Аразе
32
Имереков
40
Квек
40
Квек
32
Имереков
22
Кабаев
10
Хомченовский
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
7
Захеди
7
Захеди
28
Громов
Остались в запасе
Рапид
Заря
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рапид - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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