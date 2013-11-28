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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Тун
Рапид - Тун: обзор матча 28 ноября 2013
Рапид
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тун
17'
Т. Бойд
64'
Б. Бошкович
62'
Б. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Тун
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Сульмони
Желтая карточка
Д. Штаркль
87'
Замена
Д. Штаркль
️️️️
Ш. Хофманн
86'
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Забитцер
80'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Б. Бошкович
65'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бошкович
Пас отдал
Г. Бургшталлер
64'
62'
ГОЛ! 1:1!
Б. Садик
Пас отдал
Э. Скиринци
59'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Л. Дзуффи
59'
Замена
Б. Садик
️️️️
Н. Феррейра
55'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
46'
Замена
Л. Шинкель
️️️️
Т. Райнманн
37'
Желтая карточка
Б. Люти
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
М. Забитцер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Тун
91
Гийом Февр
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
21
Нельсон Феррейра
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
17
Деннис Хедигер
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Брайан Берендт
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Доминик Штаркль
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Тун
22
Давид Мосер
ВР
3
Лукас Шинкель
ЦЗ
32
Матье Саламан
ЦП
25
Кевин Биглер
ЦП
16
Кассио
ПП
9
Берат Садик
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-3-2
1
Новота
17
Дибон
4
Шраммель
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
28
Триммель
27
Бошкович
6
Пецос
20
Забитцер
9
Бургшталлер
13
Бойд
3-2-3-1
91
Февр
8
Зигфрид
5
Сульмони
26
Райнманн
22
Люти
27
Скиринци
21
Феррейра
7
Дзуффи
17
Хедигер
15
Шнойвли
27
Бошкович
30
Берендт
30
Берендт
27
Бошкович
11
Хофманн
17
Штаркль
17
Штаркль
11
Хофманн
20
Забитцер
21
Шауб
21
Шауб
20
Забитцер
26
Райнманн
3
Шинкель
3
Шинкель
26
Райнманн
21
Феррейра
9
Садик
9
Садик
21
Феррейра
7
Дзуффи
77
Мартинес
77
Мартинес
7
Дзуффи
Остались в запасе
Рапид
Тун
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
32
Матье Саламан
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
25
Кевин Биглер
ЦП
16
Кассио
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Остались в запасе
32
Матье Саламан
ЦП
22
Давид Мосер
ВР
25
Кевин Биглер
ЦП
16
Кассио
ПП
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Рапид - Тун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Герхард Ханаппи
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