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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Брага
Рапид - Брага: обзор матча 29 августа 2024
Рапид
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брага
9'
Б. Арри-Мби (АГ)
47'
И. Янссон
68'
А. Эль Уаззани (П)
70'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Брага
Замена
К. Ланг
️️️️
И. Янссон
89'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
85'
85'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
82'
Желтая карточка
Б. Арри-Мби
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Освальд
76'
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Орта
69'
Замена
Ж. Горби
️️️️
В. Карвальо
Желтая карточка
Н. Хедл
68'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Эль Уаззани
53'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Р. Саласар
53'
Замена
А. Эль Уаззани
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
И. Янссон
Пас отдал
Й. Ауэр
47'
Желтая карточка
И. Янссон
45'
+4
38'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Р. Бамбу
Желтая карточка
Б. Болла
33'
25'
Желтая карточка
А. Орта
Желтая карточка
М. Сангаре
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Арри-Мби
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
21
Янссон
28
Освальд
18
Зайдль
18
Сангаре
55
Цветкович
9
Бельо
9
Бургшталлер
6
Ро-Яо
4-1-1-2-2
1
Матеус
2
Гомес
26
Арри-Мби
3
Бамбу
3
Марин
6
Карвальо
6
Орта
17
Саласар
21
Орта
77
Мартинес
9
Фернандес
28
Освальд
21
Шауб
21
Шауб
28
Освальд
21
Янссон
27
Ланг
27
Ланг
21
Янссон
3
Бамбу
15
Оливейра
15
Оливейра
3
Бамбу
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
17
Саласар
78
Фернандеш
78
Фернандеш
17
Саласар
Остались в запасе
Рапид
Брага
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
20
Тобиас Хедл
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
80
Jose Augusto Amaral Vasconcelos
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Рапид - Брага
5
3
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
12
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Сейвы
1
5
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
8
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Альянц
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