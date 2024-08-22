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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Рапид
Брага - Рапид: обзор матча 22 августа 2024
Брага
22.08.2024, четверг, 22:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Рапид
33'
В. Карвальо
71'
Р. Саласар
25'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Рапид
84'
Замена
М. Хофманн
️️️️
И. Янссон
77'
Желтая карточка
Л. Шауб
74'
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
Г. Бургшталлер
74'
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Зайдль
ГОЛ! 2:1!
Р. Саласар
Пас отдал
А. Орта
71'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
А. Эль Уаззани
61'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Фернандеш
61'
Желтая карточка
Р. Бамбу
59'
45'
+2
Желтая карточка
Й. Ауэр
ГОЛ! 1:1!
В. Карвальо
Пас отдал
Р. Саласар
33'
Желтая карточка
В. Карвальо
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Зайдль
8'
Замена
М. Освальд
️️️️
Д. Бельо
2'
Красная карточка
Л. Гргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
9
Фуркан Дурсун
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
4-1-1-3-1
1
Матеус
3
Марин
26
Арри-Мби
3
Бамбу
2
Гомес
6
Карвальо
19
Эль Уаззани
77
Брума
17
Саласар
78
Фернандеш
21
Орта
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
21
Янссон
8
Гргич
23
Ауэр
18
Сангаре
18
Зайдль
9
Бельо
6
Ро-Яо
55
Цветкович
9
Бургшталлер
78
Фернандеш
6
Орта
6
Орта
78
Фернандеш
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
21
Янссон
28
Хофманн
28
Хофманн
21
Янссон
9
Бургшталлер
9
Дурсун
9
Дурсун
9
Бургшталлер
18
Зайдль
21
Шауб
21
Шауб
18
Зайдль
9
Бельо
28
Освальд
28
Освальд
9
Бельо
Остались в запасе
Брага
Рапид
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Thiago Helguera
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Брага - Рапид
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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