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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Ракув
Спортинг - Ракув: обзор матча 09 ноября 2023
Спортинг
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ракув
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Статистика матча Спортинг - Ракув
2
1
1
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0
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1
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30.10.2026
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Ракув
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Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
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08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Жозе Алваладе
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