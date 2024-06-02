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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Депортиво Риестра
Расинг Клуб - Депортиво Риестра: обзор матча 02 июня 2024
Расинг Клуб
02.06.2024, воскресенье, 00:00
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Расинг Клуб - Депортиво Риестра
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
6
Нарушения
9
11
Офсайды
2
4
Количество передач
574
197
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
55
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.19
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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Расинг Клуб
Депортиво Риестра
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
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12 августа
7
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6 августа
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В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
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ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
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