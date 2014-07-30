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Товарищеские матчи. Клубы
Саутенд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Саутенд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 июля 2014
Саутенд Юнайтед
30.07.2014, среда, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутенд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 2
24.10.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 13 тур
Бостон Юнайтед
1 : 2
10.10.2026
Саутенд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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Куинз Парк Рейнджерс
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Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
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Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
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