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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бетис - Целе
Бетис - Целе: обзор матча 07 ноября 2024
Бетис
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Целе
75'
Натан
90+4'
Хуанми
81'
Х. Ньето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Целе
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
Пас отдал
А. Диао
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
L. Štubljar
90'
Замена
C. Lhernault
️️️️
С. Сеслар
81'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ньето
Пас отдал
С. Сеслар
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Натан
77'
ГОЛ! 1:0!
Натан
Пас отдал
Ю. Сабали
75'
72'
Замена
К. Неманич
️️️️
Ж. Карничник
72'
Замена
М. Дулкэ
️️️️
Т. Светлин
Замена
Хуанми
️️️️
Л. Авила
71'
Замена
Р. Перро
️️️️
Д. Кардозо
71'
Замена
В. Роке
️️️️
С. Бакамбу
60'
54'
Желтая карточка
Х. Ньето
35'
Желтая карточка
Ж. Карничник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
26
Давид Зец
(К)
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
16
Тамар Светлин
АП
10
Свит Сеслар
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
12
Анхель Ортис
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
88
Clement Lhernault
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
4-2-2-2
13
Адриан
15
Родригес
5
Бартра
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
21
Флорес
11
Диао
8
Форнальс
6
Авила
94
Бакамбу
3-2-3-2
13
2
Карничник
26
Зец
19
2
Ньето
3
Вуклишевич
17
Матко
10
Сеслар
77
Брнич
47
Кучис
16
Светлин
5
Кардозо
15
Перро
15
Перро
5
Кардозо
4
Натан
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Натан
6
Авила
7
Хуанми
7
Хуанми
6
Авила
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
2
Карничник
81
Неманич
81
Неманич
2
Карничник
16
Светлин
88
Дулкэ
88
Дулкэ
16
Светлин
10
Сеслар
88
88
10
Сеслар
Остались в запасе
Бетис
Целе
1
Руй Силва
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
12
Анхель Ортис
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
8
Марио Квесич
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
12
Анхель Ортис
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
8
Марио Квесич
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Бетис - Целе
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
9
Офсайды
2
5
Количество передач
477
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.83
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
1 : 1
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Стадион:
Бенито Вильямарин
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