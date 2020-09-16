Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Прогрес - Виллем II
Прогрес - Виллем II: обзор матча 16 сентября 2020
Прогрес
16.09.2020, среда, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 5
Завершен
Виллем II
19'
В. Павлидис
34'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Прогрес - Виллем II
Замена
F. Shala
️️️️
K. Holtz
64'
Замена
M. Karayer
️️️️
M. Janisch
64'
62'
Замена
Д. Саддики
️️️️
П. Ллонч
Замена
A. Luisi
️️️️
R. Habbas
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
В. Павлидис
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогрес
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
27
Yannis Dublin
ЦФ
1
Sebastien Flauss
ЦФ
7
Yannick Bastos
ЦФ
6
Adrien Ferino
ЦФ
19
Mathias Janisch
ЦФ
0
I. Latic
ЦФ
0
K. W. Tekiela
ЦФ
40
Christian Silaj
ЦФ
0
K. Holtz
ЦФ
7
R. Habbas
ЦФ
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Прогрес
38
Metin Karayer
ЦФ
30
Kevin Sommer
ЦФ
5
Ben Vogel
ЦФ
0
F. Shala
ЦФ
68
A. Luisi
ЦФ
98
Tom Boussong
ЦФ
27
B. Muratovic
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
1-5
4
Скендерович
0
7
0
40
0
4-3-1-2
87
Рюйтер
4
8
Хольмен
3
18
Нелом
27
Келерт
7
Наннели
8
Ллонч
61
Саглам
31
Трезор
14
Павлидис
19
38
38
19
0
0
0
0
7
68
68
7
8
Ллонч
17
Саддики
17
Саддики
8
Ллонч
Остались в запасе
Прогрес
Виллем II
30
Kevin Sommer
ЦФ
5
Ben Vogel
ЦФ
98
Tom Boussong
ЦФ
27
B. Muratovic
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
17
Деррик Кен
ЛЗ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
30
Kevin Sommer
ЦФ
5
Ben Vogel
ЦФ
98
Tom Boussong
ЦФ
27
B. Muratovic
ЦФ
Остались в запасе
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
17
Деррик Кен
ЛЗ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Прогрес - Виллем II
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
Все
Прогрес
Виллем II
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+