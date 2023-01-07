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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Портсмут
Тоттенхэм - Портсмут: обзор матча 07 января 2023
Тоттенхэм
07.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Портсмут
50'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Портсмут
Замена
Э. Девайн
️️️️
Б. Хиль
90'
+2
Желтая карточка
Б. Дэвис
90'
87'
Замена
Р. Кертис
️️️️
О. Дейл
Замена
Д. Спенс
️️️️
Р. Сессеньон
78'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Сессеньон
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Портсмут
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Портсмут
23
Кирон Фримен
ПЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
3-2-2-2-1
17
Форстер
4
Дэвис
5
Танганга
6
Санчес
30
Сессеньон
22
Эмерсон
29
Сарр
28
Биссума
17
Хиль
7
Сон
9
Кейн
3-2-1-1
24
Гриффитс
33
Хам
20
Раггет
5
Моррисон
22
Суонсон
16
Моррел
8
Танниклифф
19
Дейл
30
Сессеньон
99
Спенс
99
Спенс
30
Сессеньон
17
Хиль
7
Девайн
7
Девайн
17
Хиль
19
Дейл
11
Кертис
11
Кертис
19
Дейл
Остались в запасе
Тоттенхэм
Портсмут
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Кирон Фримен
ПЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Тоттенхэм - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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