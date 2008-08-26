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Расписание матчей
Испания. Кубок
Овьедо - Понтеведра
Овьедо - Понтеведра: обзор матча 26 августа 2008
Овьедо
26.08.2008, вторник, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Понтеведра
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Овьедо - Понтеведра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
- : -
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
0 : 0
12.10.2026
Эйбар
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
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1 : 0
04.12.2024
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