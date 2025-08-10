Введите ваш ник на сайте
Шериф - Политехника УТМ: обзор матча 10 августа 2025

Шериф
10.08.2025, воскресенье, 19:00
Молдова. Суперлига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Политехника УТМ
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Шериф - Политехника УТМ
1
Красные карточки
1
0
Шериф
Политехника УТМ
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
9 июля, 09:10
Молдова. Суперлига
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 7 тур
Зимбру
7 : 0
03.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Утрехт
4 : 1
31.07.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 7 тур
Зимбру
7 : 0
03.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 6 тур
Политехника УТМ
0 : 1
26.07.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 4 тур
Политехника УТМ
2 : 3
12.07.2025
Дачия
