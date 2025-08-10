Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Шериф - Политехника УТМ
Шериф - Политехника УТМ: обзор матча 10 августа 2025
Шериф
10.08.2025, воскресенье, 19:00
Молдова. Суперлига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Политехника УТМ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шериф - Политехника УТМ
1
Красные карточки
1
0
Новости команд
Все
Шериф
Политехника УТМ
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
9 июля, 09:10
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
9 июля, 09:10
Больше новостей
Молдова. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 10 тур
Зимбру
- : -
24.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 10 тур
Шериф
- : -
24.08.2025
Милсами
Последние матчи
Все
Шериф
Политехника УТМ
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 7 тур
Зимбру
7 : 0
03.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Утрехт
4 : 1
31.07.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 7 тур
Зимбру
7 : 0
03.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 6 тур
Политехника УТМ
0 : 1
26.07.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 4 тур
Политехника УТМ
2 : 3
12.07.2025
Дачия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: