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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань
Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань: обзор матча 06 ноября 2024
Пхохан Стилерс
06.11.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
4 : 2
Завершен
Шаньдун Тайшань
30'
J. Jeong
64'
J. Teixeira
68'
W.
76'
O. Alionço
33'
П. Чен
90+4'
J. Bi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
J. Bi
Пас отдал
Z.
Замена
K. Dong-jin
️️️️
O. Alionço
86'
83'
Желтая карточка
L. Liao
Замена
K. Kim
️️️️
J. Jeong
79'
ГОЛ! 4:1!
O. Alionço
Пас отдал
W.
76'
ГОЛ! 3:1!
W.
Пас отдал
J. Teixeira
68'
67'
Замена
L. Liao
️️️️
Z. Huang
ГОЛ! 2:1!
J. Teixeira
Пас отдал
O. Alionço
64'
55'
Желтая карточка
Z. Zheng
46'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
Y. Li
46'
Замена
J. Bi
️️️️
Б. Лю
41'
Замена
Я. Лю
️️️️
Z. Gao
33'
ГОЛ! 1:1!
П. Чен
Пас отдал
Z. Gao
ГОЛ! 1:0!
J. Jeong
30'
29'
Желтая карточка
T. Lei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
(К)
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
20
Marcel
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
25
Xinli Peng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3-2-4-1
1
17
Ли
5
4
77
17
14
27
25
80
48
3-2-2-2-1
14
Ванг
33
35
16
20
5
25
22
29
Чен
33
Лю
19
80
16
16
80
27
22
22
27
33
11
Лю
11
Лю
33
33
Лю
24
24
33
Лю
22
10
Казаишвили
10
Казаишвили
22
35
23
23
35
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань
21
In-jae Hwang
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
26
Shibo Liu
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
5
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
493
189
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Новости команд
Все
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
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2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
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4
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6
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2024.03.31 16:44
2
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6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
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2
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2
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