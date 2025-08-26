Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Плимут Аргайл
Суонси - Плимут Аргайл: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Суонси
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Плимут Аргайл
Матч
Личные встречи
Статистика матча Суонси - Плимут Аргайл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Суонси
Плимут Аргайл
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2 мая, 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
14 апреля, 22:38
Модрич станет совладельцем английского клуба
14 апреля, 21:21
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
1 марта, 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2 мая, 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
14 апреля, 22:38
Модрич станет совладельцем английского клуба
14 апреля, 21:21
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января 2024, 21:13
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
1 марта, 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
9 февраля, 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
9 февраля, 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
31 декабря 2024, 13:37
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Суонси
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
19.08.2025
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
3 : 2
16.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
16.08.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Первая лига, 2 тур
Болтон
2 : 0
09.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Мидлсбро
1 : 0
09.08.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
16.08.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Мидлсбро
1 : 0
09.08.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 3
03.05.2025
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
1 : 0
26.04.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
21.04.2025
Суонси
Англия. Первая лига, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
19.08.2025
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
3 : 2
16.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 2 тур
Болтон
2 : 0
09.08.2025
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 1 тур
Плимут Аргайл
1 : 3
02.08.2025
Барнсли
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Плимут Аргайл
1 : 2
03.05.2025
Лидс
