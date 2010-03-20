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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Плимут Аргайл
Сканторп Юнайтед - Плимут Аргайл: обзор матча 20 марта 2010
Сканторп Юнайтед
20.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Плимут Аргайл
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Матчи команд
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