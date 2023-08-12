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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Филадельфия Юнион - Керетаро
Филадельфия Юнион - Керетаро: обзор матча 12 августа 2023
Филадельфия Юнион
12.08.2023, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Керетаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Филадельфия Юнион - Керетаро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Керетаро
2 : 2
23.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Керетаро
0 : 2
09.11.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Хуарес
3 : 1
31.10.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
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Месси ударил соперника в матче МЛС
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МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
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