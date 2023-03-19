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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Алания
Волга - Алания: обзор матча 19 марта 2023
Волга
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Алания
13'
Г. Паскин
16'
Г. Паскин
20'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Алания
Желтая карточка
Е. Воронин
85'
80'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Хабалов
Желтая карточка
Ч. Магомадов
78'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Рахманов
72'
Замена
В. Марухин
️️️️
Г. Паскин
72'
64'
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Цараев
64'
Замена
️️️️
Н. Гиоргобиани
63'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Герюгов
59'
48'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
40'
Желтая карточка
Х. Кочиев
36'
Замена
А. Бутаев
️️️️
Д. Шавлохов
30'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Желтая карточка
А. Герюгов
27'
20'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гурциев
ГОЛ! 2:0!
Г. Паскин
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Паскин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
99
Николай Гиоргобиани
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
3-2-2-2-1
1
Климович
95
Магомадов
30
Хабибуллин
5
Кутин
5
Морозов
7
Герюгов
22
Рахманов
23
Махмутов
87
Паскин
8
Рахманов
9
Билалов
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
30
Шавлохов
80
Хосонов
73
Петров
7
Гурциев
22
Цараев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
7
Герюгов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
7
Герюгов
87
Паскин
12
Марухин
12
Марухин
87
Паскин
8
Рахманов
37
Воронин
37
Воронин
8
Рахманов
30
Шавлохов
19
Бутаев
19
Бутаев
30
Шавлохов
22
Цараев
21
Галоян
21
Галоян
22
Цараев
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
15
Хабалов
77
Корян
77
Корян
15
Хабалов
Остались в запасе
Волга
Алания
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Волга - Алания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
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Волга
5 : 1
05.11.2026
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Волга
1 : 1
31.10.2026
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18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко (Москва)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Труд
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