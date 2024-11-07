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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Рапид
Петрокуб - Рапид: обзор матча 07 ноября 2024
Петрокуб
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
0 : 3
Завершен
Рапид
13'
Б. Болла
53'
Г. Бургшталлер
79'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Рапид
81'
Замена
T. Gale
️️️️
Л. Гргич
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Платика
81'
Замена
В. Нихаев
️️️️
В. Амброш
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
B. Böckle
61'
Замена
D. Kaygin
️️️️
М. Зайдль
60'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Д. Бельо
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
И. Борш
44'
39'
Замена
B. Böckle
️️️️
Б. Болла
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Болла
Пас отдал
Д. Бельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
9
Владимир Амброш
(К)
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
3-2-3-1-1
1
90
Жардан
4
Мудрак
21
Потырнике
20
Дуанла
66
Борш
9
Амброш
39
Лунгу
23
37
Пушкаш
11
Платика
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
8
Гргич
21
Шауб
23
Ауэр
18
Сангаре
18
Зайдль
9
Бельо
6
Ро-Яо
55
Цветкович
9
Бургшталлер
11
Платика
22
22
11
Платика
9
Амброш
17
Нихаев
17
Нихаев
9
Амброш
77
Болла
37
37
77
Болла
18
Зайдль
10
10
18
Зайдль
8
Гргич
11
11
8
Гргич
9
Бельо
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бельо
Остались в запасе
Петрокуб
Рапид
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Петрокуб - Рапид
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
6
Офсайды
0
3
Количество передач
430
708
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.07
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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