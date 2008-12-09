Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Транмер - Питерборо Юнайтед
Транмер - Питерборо Юнайтед: обзор матча 09 декабря 2008
Транмер
09.12.2008, вторник, 22:45
Англия. Кубок
1 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Транмер - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
- : -
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Транмер
1 : 2
17.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 10 тур
Транмер
1 : 1
10.10.2026
Рочдейл
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
- : -
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
Новости команд
Все
Транмер
Питерборо Юнайтед
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+