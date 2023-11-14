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Расписание матчей
Англия. Кубок
Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 14 ноября 2023
Солфорд Сити
14.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
4 : 4
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Питерборо Юнайтед
4'
К. Тилт
54'
К. Тилт
61'
Д. Найт (АГ)
104'
С. Маллан
16'
Д. Рэндалл
18'
Э. Мэйсон-Кларк
45+1'
A. Collins
120+3'
Д. Кларк-Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед
Пенальти не реализован!
К. Макленнан
ГОЛ!
A. Collins
4:5
ГОЛ!
M. Lund
4:4
ГОЛ!
J. Dornelly
3:4
Пенальти не реализован!
Э. Уотт
ГОЛ!
D. Ajiboye
3:3
ГОЛ!
Л. Гарбатт
3:2
Пенальти не реализован!
J. Wakeling
Пенальти не реализован!
M. Dackers
Пенальти не реализован!
Э. Мэйсон-Кларк
ГОЛ!
С. Маллан
2:2
ГОЛ!
К. Поку
1:2
ГОЛ!
R. Watson
1:1
ГОЛ!
Д. Кларк-Харрис
0:1
120'
+3
ГОЛ! 4:4!
Д. Кларк-Харрис
116'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Д. Рэндалл
ГОЛ! 4:3!
С. Маллан
Пас отдал
M. Lund
104'
91'
Замена
J. Dornelly
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Л. Гарбатт
90'
+5
82'
Желтая карточка
Р. Кричлоу
79'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Х. Берроуз
79'
Замена
Z. Sturge
️️️️
R. De Havilland
79'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
Замена
M. Dackers
️️️️
C. McAleny
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Д. Найт
61'
59'
Желтая карточка
A. Collins
ГОЛ! 2:3!
К. Тилт
Пас отдал
Э. Уотт
54'
Замена
M. Lund
️️️️
И. Ингрэм
46'
Замена
K. N'Mai
️️️️
M. Smith
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
A. Collins
18'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Д. Рэндалл
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рэндалл
ГОЛ! 1:0!
К. Тилт
Пас отдал
Э. Уотт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
14
Conor McAleny
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Солфорд Сити
49
Jacob Lara
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
43
William Van Lier
ЦЗ
9
Кай Корбетт
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
38
Gabriel Overton
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
3-2-1-5
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
14
Маллан
42
11
Макленнан
21
44
4
Уотт
17
14
4-2-2-2
44
20
Найт
3
Кричлоу
10
Мэйсон-Кларк
37
Фернандес
15
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
8
26
Джонс
14
9
9
14
17
10
10
17
2
Ингрэм
8
8
2
Ингрэм
37
Фернандес
33
33
37
Фернандес
15
3
3
15
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
14
Берроуз
44
44
14
Берроуз
31
Рэндалл
24
24
31
Рэндалл
Остались в запасе
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
49
Jacob Lara
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
41
Николас Билокапич
ВР
43
William Van Lier
ЦЗ
9
Кай Корбетт
ПВ
38
Gabriel Overton
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
49
Jacob Lara
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
43
William Van Lier
ЦЗ
9
Кай Корбетт
ПВ
38
Gabriel Overton
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
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0 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
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