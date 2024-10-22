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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - ПСВ
ПСЖ - ПСВ: обзор матча 22 октября 2024
ПСЖ
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
55'
А. Хакими
34'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - ПСВ
90'
+6
Желтая карточка
В. Бенитес
90'
+3
Желтая карточка
Л. де Йонг
90'
+2
Желтая карточка
А. Бабади
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ледесма
84'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
И. Сайбари
83'
Замена
А. Бабади
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
С. Маюлу
️️️️
В. Заир-Эмери
81'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
У. Дембеле
81'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Б. Барколя
81'
77'
Желтая карточка
М. Дамс
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Кан Ин
68'
65'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
Замена
Витинья
️️️️
Ф. Руис
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Хакими
Пас отдал
Ф. Руис
55'
45'
+2
Желтая карточка
М. Жуниор
Желтая карточка
Н. Мендеш
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
И. Сайбари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
17
Витинья
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
11
Бакайоко
21
Бабади
21
Бабади
11
Бакайоко
34
Сайбари
37
Ледесма
37
Ледесма
34
Сайбари
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
Остались в запасе
ПСЖ
ПСВ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСЖ - ПСВ
1
6
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
14
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
591
380
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.25
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
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