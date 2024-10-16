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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Венесуэла
Парагвай - Венесуэла: обзор матча 16 октября 2024
Парагвай
16.10.2024, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Венесуэла
59'
А. Санабрия
74'
А. Санабрия
25'
Х. Арамбуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Венесуэла
88'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Н. Феррарези
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Х. Энкисо
88'
87'
Желтая карточка
Э. Белло
Замена
Д. Бобадилья
️️️️
Д. Гомес
80'
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
М. Альмирон
80'
80'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
К. Кассерес
79'
Замена
Э. Белло
️️️️
Д. Мачис
ГОЛ! 2:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Х. Энкисо
74'
70'
Желтая карточка
Х. Арамбуру
68'
Желтая карточка
Й. Кадис
66'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Саварино
Желтая карточка
О. Альдрете
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Х. Алонсо
59'
Замена
А. Санабрия
️️️️
И. Питта
46'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Р. Соса
46'
45'
+3
Желтая карточка
К. Кассерес
Пенальти не реализован!
Х. Энкисо
41'
38'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Х. Хосе Касерес
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Арамбуру
Пас отдал
Й. Сотельдо
12'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Рамон Соса
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Каку
АП
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
9
Хесус Рамирес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фернандес
6
Алонсо
15
Гомес
3
Альдрете
4
Касерес
14
Кубас
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
25
Питта
7
Соса
4-4-1-1
22
Ромо
4
Арамбуру
14
Рамирес
2
Феррарези
15
Наварро
8
Кассерес
11
Саварино
10
Сотельдо
6
Эррера
11
Мачис
23
Рондон
10
Альмирон
5
Бальбуэна
5
Бальбуэна
10
Альмирон
19
Энкисо
20
Вилласанти
20
Вилласанти
19
Энкисо
7
Соса
11
Ромеро
11
Ромеро
7
Соса
8
Гомес
16
Бобадилья
16
Бобадилья
8
Гомес
25
Питта
9
Санабрия
9
Санабрия
25
Питта
8
Кассерес
10
Сеговия
10
Сеговия
8
Кассерес
11
Мачис
15
Белло
15
Белло
11
Мачис
2
Феррарези
9
Рамирес
9
Рамирес
2
Феррарези
11
Саварино
29
Кадис
29
Кадис
11
Саварино
Остались в запасе
Парагвай
Венесуэла
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Каку
АП
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Каку
АП
18
Алекс Арсе
ЦФ
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Парагвай - Венесуэла
2
6
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
401
274
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Посещаемость:
28531 из 36000 зрителей (79%)
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