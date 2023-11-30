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Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Панатинаикос
Вильярреал - Панатинаикос: обзор матча 30 ноября 2023
Вильярреал
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Панатинаикос
29'
А. Баэна
34'
С. Комесанья
47'
Х. Луис Моралес
66'
С. Паласиос
81'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Панатинаикос
Желтая карточка
С. Комесанья
89'
87'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
81'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Т. Вилена
Замена
А. Педраса
️️️️
М. Тригерос
77'
Замена
А. Альтимира
️️️️
Х. Фойт
77'
75'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Гнезда Черин
Желтая карточка
И. Акомах
71'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Луис Моралес
68'
Замена
Ж. Морено
️️️️
А. Баэна
68'
66'
ГОЛ! 3:1!
С. Паласиос
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
66'
Пенальти не реализован!
Ф. Иоаннидис
60'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
60'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Бернард
ГОЛ! 3:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Баэна
47'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Р. Альбиоль
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Комесанья
Пас отдал
Х. Луис Моралес
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Баэна
Пас отдал
И. Акомах
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
5
Морено
39
Альбиоль
4
Куэнка
8
Фойт
10
Парехо
14
Комесанья
14
Тригерос
10
Баэна
11
Акомах
25
Моралес
3-1-2-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
37
Младенович
15
Арао
21
Перес
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
10
Канталапьерда
11
Бернард
99
Шпорар
14
Тригерос
23
Педраса
23
Педраса
14
Тригерос
39
Альбиоль
46
Габбиа
46
Габбиа
39
Альбиоль
8
Фойт
2
Альтимира
2
Альтимира
8
Фойт
25
Моралес
22
Бреретон
22
Бреретон
25
Моралес
10
Баэна
7
Морено
7
Морено
10
Баэна
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
11
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бернард
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Вильярреал
Панатинаикос
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Вильярреал - Панатинаикос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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