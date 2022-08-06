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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Палермо
Торино - Палермо: обзор матча 06 августа 2022
Торино
06.08.2022, суббота, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Палермо
54'
С. Лукич
74'
Н. Радоньич
79'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Торино - Палермо
Замена
Я. Сегре
️️️️
С. Лукич
82'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
82'
ГОЛ! 3:0!
П. Пеллегри
Пас отдал
К. Линетти
79'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Сек
77'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
77'
75'
Замена
С. Дамиани
️️️️
С. Элиа
Желтая карточка
Н. Радоньич
74'
ГОЛ! 2:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
С. Лукич
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Лукич
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Палермо
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
71
Сальваторе Элиа
ПВ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
20
Francesco De Rose
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Палермо
4
Самуэле Дамиани
ОП
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
90
Синго
21
Риччи
23
Лукич
28
Радоньич
19
Сек
19
Санабрия
1-1-5
24
Неделчару
71
Элиа
99
Брунори
22
3
Сала
20
92
Солери
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
23
Лукич
8
Сегре
8
Сегре
23
Лукич
19
Сек
17
Линетти
17
Линетти
19
Сек
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
71
Элиа
4
Дамиани
4
Дамиани
71
Элиа
Остались в запасе
Торино
Палермо
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Торино - Палермо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
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