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Пакш - УЭ Санта-Колома
Пакш - УЭ Санта-Колома: обзор матча 07 июля 2011
Пакш
07.07.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
УЭ Санта-Колома
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Статистика матча Пакш - УЭ Санта-Колома
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Матчи команд
Пакш
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- : -
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УЭ Санта-Колома
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