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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Пакистан - Саудовская Аравия
Пакистан - Саудовская Аравия: обзор матча 06 июня 2024
Пакистан
06.06.2024, четверг, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 5 тур
0 : 3
Завершен
Саудовская Аравия
59'
М. Фахз Аль-Джувейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакистан - Саудовская Аравия
Желтая карточка
O. Khan
90'
+1
78'
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
С. Аль-Давсари
77'
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
С. Аль-Ганнам
66'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
А. Ладжами
66'
Замена
М. Канно
️️️️
А. Мухтар
66'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. Гариб
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Фахз Аль-Джувейр
Пас отдал
А. Гариб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
3
Haseeb Khan
ЦЗ
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
4
Abdullah Iqbal
(К)
ЦЗ
2
Mohammad Umar Hayat
ЦЗ
8
Rahis Nabi
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
7
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Пакистан
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
23
McKeal Abdullah
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-2
1
3
4
2
6
8
7
10
4-2-1-2-1
21
аль-Уваис
2
Аль-Ганнам
3
Ладжами
24
Аль-Харби
14
Кадеш
17
Хамед
10
Мухтар
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
18
Гариб
9
Аль-Бурайкан
23
23
3
Ладжами
3
Аль-Салули
3
Аль-Салули
3
Ладжами
10
Мухтар
23
Канно
23
Канно
10
Мухтар
10
Аль-Давсари
16
Аль-Наджеи
16
Аль-Наджеи
10
Аль-Давсари
2
Аль-Ганнам
8
Аль-Сахафи
8
Аль-Сахафи
2
Аль-Ганнам
18
Гариб
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
18
Гариб
Остались в запасе
Пакистан
Саудовская Аравия
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Hassan Ali
ВР
20
Saqib Hanif
ВР
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
11
Shayek Dost
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
9
Imran Kayani
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
Главный тренер
Стефен Константин
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Пакистан - Саудовская Аравия
1
Всего ударов по воротам
2
19
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
16
84
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
7
Нарушения
3
5
Офсайды
0
4
Количество передач
156
777
Сейвы
5
0
Точность передач %
44
88
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Матчи команд
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Jinnah Sports Stadium, Islamabad
Посещаемость:
20124
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