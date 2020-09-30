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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Звезда - Оренбург
Звезда - Оренбург: онлайн-трансляция 30 сентября 2020
Звезда
30.09.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 8, 2 тур
0 : 3
Тех. поражение
Оренбург
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Статистика матча Звезда - Оренбург
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0
0
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0
Матчи команд
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Звезда
2 : 1
25.05.2022
Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
15.05.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Звезда
2 : 1
08.05.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
7 : 1
05.05.2022
Динамо Брл
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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