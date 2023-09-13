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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Оман
США - Оман: обзор матча 13 сентября 2023
США
13.09.2023, среда, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Оман
13'
Ф. Балогун
60'
Б. Ааронсон
79'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Оман
Желтая карточка
Ю. Муса
88'
Замена
К. Паредес
️️️️
Т. Веа
80'
ГОЛ! 3:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Д. Джонс
79'
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Дест
76'
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Ричардс
71'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
М. Тилльман
71'
ГОЛ! 2:0!
Б. Ааронсон
60'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Пулишич
48'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
10
Джамиль Аль-Яхмади
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
14
Ахмед Аль-Кааби
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЦП
23
Хариб Аль-Саади
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
США
0
Дрейк Каллендер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
6
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Оман
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
19
Махмуд Мабрук
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
ЦФ
4-1-3-2
18
Хорват
23
Лунд
3
Ричардс
12
Робинсон
2
Дест
8
МакКенни
10
Муса
17
Тилльман
10
Пулишич
21
Веа
20
Балогун
4-3-3
1
Аль-Мухаини
16
Аль-Брайки
6
Аль-Хамиси
14
Аль-Кааби
10
Аль-Яхмади
8
Аль-Агбари
23
Аль-Саади
12
Фаваз
7
Аль-Субхи
24
Аль-Балуши
11
Аль-Гассани
3
Ричардс
22
МакКензи
22
МакКензи
3
Ричардс
2
Дест
5
Джонс
5
Джонс
2
Дест
21
Веа
0
Паредес
0
Паредес
21
Веа
17
Тилльман
6
Кремаски
6
Кремаски
17
Тилльман
10
Пулишич
11
Ааронсон
11
Ааронсон
10
Пулишич
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
Остались в запасе
США
Оман
0
Дрейк Каллендер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
19
Махмуд Мабрук
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
0
Дрейк Каллендер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
19
Махмуд Мабрук
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча США - Оман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
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Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
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Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Оман
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07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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