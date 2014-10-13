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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Уругвай
Оман - Уругвай: обзор матча 13 октября 2014
Оман
13.10.2014, понедельник, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оман - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
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Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
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Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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